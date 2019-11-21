В Пензе следствие изымает документы в рамках расследования трагедии на Севере

В Пензе ведется расследование по факту гибели двух мужчин в яме с кипятком на улице Аустрина. В пресс-службе ведомства назвали предварительные причины трагедии.

По данным следствия, ЧП произошло 19 ноября около девяти часов утра возле дома № 37А. Прорвало трубу тепломагистрали. Вода размыла грунт, в результате обрушился асфальт. В яму провалился «Лада Ларгус», в котором находились двое мужчин — 49 и 53 лет. Они буквально сварились в кипятке.

«По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчины, находившиеся в салоне автомашины, скончались от асфиксии при утоплении», — уточнили в пресс-службе.

Следователи выяснили, что тепломагистрали находятся в собственности филиала «Мордовский» публичного акционерного общества «Т Плюс», при этом обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза». Этот трубопровод прокладывался 57 лет назад, последние экспертизы специалисты проводили в 2018 году.

«Согласно заключению, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, ее эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года», — добавили в ведомстве.

Эксперты изъяли кусок трубы, следователи проводят обыски и выемки в помещениях собственника теплосети, они изучают документацию, найденную там. По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Кроме того, правоохранители изъяли все документы и вещественные доказательства и направили на экспертизу. Также они получили видеозаписи с камер наблюдения с моментом происшествия и обстановкой, которая предшествовала трагедии.

«Изучением видеозаписи установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальтового покрытия зафиксированы 19 ноября в 9:19, на протяжении последующих 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой. В 9:35 произошло падение автомашины в образовавшуюся яму», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

СКР продолжает устанавливать обстоятельства трагедии. За ходом расследования следят в центральном аппарате Следственного комитета России.

«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления и не может быть основана на слухах и домыслах, а также чьем-либо субъективном мнении», — подытожили в управлении.

Следователи просят пензенцев, которые стали очевидцами ЧП, рассказать обо всем по телефонам: 8 (927)389−81−23, 8 (8412) 36-17-02 или по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.