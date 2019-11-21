Для пензенцев на «Дизель-Арене» выступит Макс Корж

Пенза попала в концертный лист популярного исполнителя Макса Коржа. Он выступит 6 декабря в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Организаторы обещают зрителям слэм на танцполе, летающих по залу надувных крокодилов, всеобщий «медляк» под песню «Вспоминай меня», визг девушек и слезы счастья. Макс Корж споет для пензенцев уже полюбившиеся хиты и новые песни.

Стоит отметить, что исполнителя ждали в Пензе давно. Местные фанаты даже звали кумира в гости, создав кавер-версию его трека «Малый повзрослел».

В Пензе концерт Макса Коржа (12+) состоится 6 декабря в 19:00.

Макс Корж — белорусский исполнитель и автор песен. В основном, он популярен среди молодежи. Известность ему принес трек под названием «Небо поможет нам». В настоящее время плейлист певца пополнился и другими хитами: «Пламенный свет», «Оптимист», «Эндорфин», «Стань», «Горы по колено» и «Время».