Изменения в правилах прохождения медкомиссии для автолюбителей откладываются

Вступление в силу приказа «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» откладывается. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Он пояснил, что глава ведомства Вероника Скворцова приняла такое решение в связи с обеспокоенностью граждан относительно нововведений. Напомним, в последний день действия старых правил жители разных регионов страны, в том числе Пензенской области, выстроились в огромные очереди на медкомиссию. Пока от них не требуют сдавать анализы, чтобы подтвердить отсутствие пристрастия к алкоголю и наркотикам. По новому приказу соответствующее исследование будет обязательным, а стоимость справок для ГИБДД возрастет в несколько раз.

По словам Олега Салагая, приказ об отсрочке подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Как минимум 22 ноября новые правила действовать не будут. За это время эксперты должны провести серьезную работу, чтобы убедиться в правомерности и необходимости новых положений закона.

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — заявил Олег Салагай в своем Telegram-канале.