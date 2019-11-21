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Изменения в правилах прохождения медкомиссии для автолюбителей откладываются

21 ноября в 15:09 260 просмотров
«О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» откладывается. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

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Вступление в силу приказа «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» откладывается. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Он пояснил, что глава ведомства Вероника Скворцова приняла такое решение в связи с обеспокоенностью граждан относительно нововведений. Напомним, в последний день действия старых правил жители разных регионов страны, в том числе Пензенской области, выстроились в огромные очереди на медкомиссию. Пока от них не требуют сдавать анализы, чтобы подтвердить отсутствие пристрастия к алкоголю и наркотикам. По новому приказу соответствующее исследование будет обязательным, а стоимость справок для ГИБДД возрастет в несколько раз.

По словам Олега Салагая, приказ об отсрочке подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Как минимум 22 ноября новые правила действовать не будут. За это время эксперты должны провести серьезную работу, чтобы убедиться в правомерности и необходимости новых положений закона.

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — заявил Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Фотография: скриншот - https://sun1-20.userapi.com/c857736/v857736421/f9d52/4tNop5vS22k.jpg

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