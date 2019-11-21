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Стало известно, когда в дома пензенцев вернется вода после прорыва в центре

21 ноября в 15:24 196 просмотров
, которые находятся на участке от ул. Московской до ул. Красной, отключили холодную воду из-за прорыва трубы.

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В Пензе в домах, которые находятся на участке от ул. Московской до ул. Красной, отключили холодную воду из-за прорыва трубы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Горводоканала». Там уточнили, что воду отключили в 11:00 для проведения ремонтных работ. Включат ее примерно к 17:00. В организации отмечают, что отключение связано с прорывом трубопровода.

Напомним, инцидент произошел утром 21 ноября на улице Кураева, 16. Из-за того, что вода текла по проезжей части и застывала от мороза, в центре города образовалась пробка: машины шлифовали колесами на дороге, пытаясь подняться наверх. В результате сотрудники ГИБДД перекрыли затопленный участок.


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