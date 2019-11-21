В птичниках «Дамате» внедряют систему видеоаналитики

Группа компаний «Дамате» внедряет в своих птичниках систему Direktiva Tracking, использующую искусственный интеллект. Она представляет собой технологию машинного зрения, с помощью которого ведется контроль за выполнением сотрудниками регламентных процедур.

Сейчас система внедрена в 192 из 392 корпусов для выращивания птицы, которые располагаются в Спасском и Вадинском районах Пензенской области. Проект реализует один из резидентов «Сколково» — компания Connectome.ai, разрабатывающая и внедряющая сложные технологические решения в области видеоаналитики.

Благодаря использованию искусственного интеллекта можно оптимизировать расходы, улучшить показатели сохранности птицы, гарантировать безопасность производства и высокое качество продукции. Система позволяет оценить действия сотрудников в режиме реального времени и корректность их выполнения, а значит — снизить влияние человеческого фактора на производственный процесс.

Система Direktiva Tracking отслеживает время посещения объектов персоналом в соответствии с регламентом, оповещает об отклонениях и нарушениях. Кроме того, технология позволяет определить траекторию движения и успешность обхода, проинформировать о событиях ситуационный центр, в том числе — с помощью фото.

Отметим, что на предприятиях «Дамате» уже действуют системы с использованием искусственного интеллекта. В их числе — оценка продукции на конвейере по визуальным характеристикам на заводе по переработке индейки, сообщение об отелах на тюменском молочно-товарном комплексе, контроль доступа на предприятия по биометрическим показателям и исполнения регламентов по санитарной обработке рук.

В дальнейшем компания планирует оснастить системой видеоаналитики все корпуса, где содержится птица. Также «Дамате» сопоставит результаты, генерируемые программным комплексом, с другими информационными системами, внедрит комплексный анализ данных, чтобы избежать экономических потерь, повысит эффективность управления персоналом и оптимизирует регламенты.