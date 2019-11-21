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Старкин о шансах Мустафиной поехать на Олимпиаду: В сборной большой конкуренции нет

21 ноября в 15:28 270 просмотров
, когда прояснится ситуация с будущим Алии Мустафиной.

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Президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин рассказал, когда прояснится ситуация с будущим Алии Мустафиной.

Представляющая Пензенскую область гимнастка пропустила несколько важных стартов, в том числе Кубок России в Пензе и чемпионат мира в Германии. На Кубке Михаила Воронина, который пройдет в «Буртасах», спортсменка будет присутствовать в качестве гостя.

Валерий Старкин пояснил, что Алия Мустафина действительно взяла паузу и объявит о том, будет ли продолжать спортивную карьеру и готовиться к Играм-2020, в январе.

«Для нее это будет третья Олимпиада. Последний раз на трех Играх подряд от российской сборной выступала только Светлана Хоркина. Мустафина думает, бороться ли ей за личные медали или помогать команде», — пояснил глава федерации в интервью радиостанции «Эхо Пензы».

Отвечая на вопрос о том, как он сам оценивает потенциальные возможности спортсменки, Валерий Старкин заявил, что она может хорошо подготовиться и показать достойный результат.

«Тем более, что большой конкуренции внутри женской российской команды не наблюдается», — добавил он.

Отметим, и Алие Мустафиной, взявшей перерыв в выступлениях, и Денису Аблязину, который проходит восстановление после перелома обеих ног, для попадания на Олимпиаду нужно не только решить этот вопрос внутри себя, но и пройти отбор на этапах Кубка мира.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/BwzgG8ZJsc_/

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