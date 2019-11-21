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Пензенская студентка стала лучшей в финале национального чемпионата «Абилимпикс»

21 ноября в 15:54 154 просмотра
«Абилимпикс».

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Представительница Пензенской области стала победительницей в одной из компетенций в финале национального чемпионата профмастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс».

Соревнования (0+) проходят в Москве с 20 по 22 ноября. В сборной Пензенской области — 15 человек, борющиеся за победу в 12 компетенциях, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Студентка базового медицинского колледжа министерства здравоохранения России Регина Болмат стала лучшей по программе «Медицинский и лабораторный анализ». Таким образом, она повторила прошлогодний успех землячки Ирины Кондратюк.

Напомним, что чемпионат проводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

Фотография: скриншот с видео - https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/148769/v-penze-zavershilsya-regionalnyj-etap-chempionata-abilimpiks?showall

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