Пензенская студентка стала лучшей в финале национального чемпионата «Абилимпикс»

Соревнования (0+) проходят в Москве с 20 по 22 ноября. В сборной Пензенской области — 15 человек, борющиеся за победу в 12 компетенциях, уточнили в пресс-службе регионального минобра.
Студентка базового медицинского колледжа министерства здравоохранения России Регина Болмат стала лучшей по программе «Медицинский и лабораторный анализ». Таким образом, она повторила прошлогодний успех землячки Ирины Кондратюк.
Напомним, что чемпионат проводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России.