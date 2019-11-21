«Русмолко» собрала 550 тыс. тонн урожая в Пензенской области

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур), самый крупный производитель молока в Пензенской области и один из лидеров России в данной отрасли, завершила в регионе уборку урожая.

Валовый сбор зернобобовых, технических и кормовых культур в хозяйствах «Русмолко» составил 550 тыс. тонн — на 45% больше, чем в 2018 году. По ряду показателей компания достигла рекордной для региона урожайности:: сахарная свекла — 54,4 т/га, кукуруза — 7,3 т/га, подсолнечник — 2,7 т/га, зеленая масса силоса — 22 т/га. Валовый сбор зерновых и зернобобовых по итогам 2019 года в «Русмолко» составил 141 000 тонн при средней урожайности 46 центнеров с гектара.

В ходе кампании было убрано 65 257 га в Кузнецком, Сердобском, Кондольском, Пачелмском, Наровчатском, Нижнеломовском, Башмаковском и Каменском районах. Участие в сборе урожая приняли более 80 человек, было задействовано 50 единиц техники. Это позволило завершить работы в оптимальные агротехнические сроки.

Корма высокого качества были заготовлены в полном объеме — растущее поголовье скота обеспечено ими на полтора года. Специалисты «Русмолко» заготовили более 266 тыс. тонн кормов: в частности, 114 тыс. тонн зеленой массы — на сенаж, 91 тыс. тонн — на силос, 28 тыс. тонн кукурузы — на корнаж. Полная обеспеченность собственными кормами позволит компании в 2020 году выполнить план по производству молока высокого качества и держать под контролем его себестоимость.

В текущем году также было собрано порядка 200 тыс. тонн технических культур: более 170 тыс. тонн сахарной свеклы, 10 тыс. тонн сои, более 18 тыс. тонн подсолнечника. Столь высоких показателей удалось достичь благодаря инвестициям в новые технологии, оборудование для производства кормов и семенного материала.

В 2019-м специалисты «Русмолко» заготовили 16 тыс. тонн семян, благодаря чему реализацию семенного материала удалось увеличить в 1,6 раз. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для производства высококачественного семенного материала. Мощности завода позволяют производить семена по полному циклу технологических операций, производительность составляет около 10 тонн в час. Весь процесс компьютеризирован, предприятие оснащена самым современным европейским технологическим оборудованием.

«Русмолко» уже провело большую работу по подготовке к посевной кампании следующего года: засеяно 9,4 тыс. гектаров озимых культур, подготовлена почва под сев яровых.