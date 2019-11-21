ООО «ТНС энерго Пенза» направило более 200 миллионов сетевикам

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направило более 200 миллионов рублей филиалу «Россети Волга» — «Пензаэнерго». Эту сумму перечислили в счет погашения обязательства оплаты услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2019 года.

Помимо этого, компания планирует до конца ноября полностью погасить все текущие обязательства и в дальнейшем не допускать возникновения задолженности за передачу электроэнергии.

ООО «ТНС энерго Пенза» предпринимает все меры для нормализации ситуации с платежами сетевым организациям. В настоящее время просматривается положительная динамика, несмотря на наличие у потребителей Пензенской области задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в 1,7 млрд рублей.

Кроме того, долги жителей перед компанией вынуждают ее брать кредиты для финансирования оборотного капитала в рамках основной деятельности, чтобы покрыть текущие расходы. При этом организация вынуждена нести дополнительные затраты на обслуживание кредитов.

ООО «ТНС энерго Пенза» намерено и в дальнейшем максимально и в полном объеме исполнять обязательства за оказанные услуги по передаче электрической энергии для обеспечения стабильного функционирования энергетического сектора Пензенской области.