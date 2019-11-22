Пензенские семьи могут оформить ипотеку под выгодный процент

Пензенские семьи, в которых — больше двух детей, могут оформить ипотечный кредит под выгодный процент и произвести рефинансирование уже имеющегося.

Согласно информации регионального минтруда, поддержку можно получить в рамках программы «Семейная ипотека», которая входит в структуру нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Оформить ипотеку с процентной ставкой на весь срок кредита от 4,5 до 6% путем субсидирования могут семьи, в которых с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребенок.

Ранее министр Алексей Качан сообщал о том, что кредит семья может направить на приобретение готовой или строящейся квартиры у юридического лица по договору долевого участия в строительстве, договору уступки прав требования или договору купли-продажи, на приобретение жилого помещения с земельным участком на вторичном рынке у физического лица или юридического лица на территории Дальневосточного федерального округа в сельских поселениях.

Если же семья, в которой родился второй или последующий ребенок, уже оформила ипотеку, то она сможет воспользоваться рефинансированием процентной ставки.