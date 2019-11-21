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Никольчанин нашел набитую долларами барсетку и стал подозреваемым в краже

21 ноября в 17:33 264 просмотра

Полицейские города Никольска Пензенской области проводят проверку по факту кражи.

39-летний мужчина обратился в полицию, он рассказал, что ночью на улице Льва Толстого потерял барсетку. Внутри находились 50 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов, что в переводе на российские деньги равняется почти 160 тысячам. Когда мужчина вернулся на место, обнаружил, что барсетки уже нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили граждан, которые живут рядом, для установления возможных свидетелей и очевидцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Удалось выяснить, что чужую вещь забрал 22-летний никольчанин. Молодой человек во всем признался.

Полицейские предупреждают жителей региона: если вы нашли чужое имущество, например, мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для возврата его владельцу.

«Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, которые окажут содействие для возврата имущества законному владельцу. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.


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