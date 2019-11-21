Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской

Tele2 запустила новую зону «Город будущего» в 5G Hub на Тверской улице в центре Москвы. С помощью технологий виртуальной реальности оператор показывает, как стандарт 5G изменит городскую среду и сделает жизнь в мегаполисе более комфортной. Посетители зоны увидят, как технологии пятого поколения связи трансформируют транспорт, медицину и безопасность в городе.

Tele2 запустила зону «Город будущего» во флагманском салоне на Тверской улице, д. 25/9. Посетители 5G Hub могут увидеть, как новейшая технология изменит привычные объекты и улучшит качество жизни горожан. Чтобы увидеть новую реальность, надо навести смартфон или планшет с предустановленным ПО на размещенный в салоне маркер. При наведении экрана на специальную метку перед глазами пользователя будут возникать «живые» сцены. Они покажут новую Москву после коммерческого запуска сетей 5G и массового распространения технологии.

Минимальная задержка передачи данных, высокие скорости и большая емкость, характерные для 5G, будут способствовать использованию дронов для целей безопасности, оказания экстренной медицинской помощи и в сфере общественного питания. В виртуальной реальности, развернутой в салоне на Тверской, посетитель увидит, как дрон-полицейский вылетает на место происшествия при нажатии SOS на смартфоне и фиксирует вещественные доказательства. Кофедрон по команде доставляет клиенту горячий напиток из ближайшего кафе, а медицинский дрон устремляется на помощь пострадавшему, одновременно вызывая бригаду скорой помощи.

Зона «Город будущего» также демонстрирует, как технология 5G реформируют сферу общественного и личного транспорта. Виртуальные сцены покажут, как «умная» остановка взаимодействует со смартфоном пользователя. По его запросу она сообщит о лучшем маршруте и прибытии транспорта, поможет заказать такси, а заодно проинформирует городского жителя о наиболее интересных для него услугах. Остановка из спящего режима переходит в активный только при приближении пассажира, что позволяет экономично расходовать ресурсы города.

Представленный в 5G Hub «умный» переход анализирует пешеходный и автомобильный трафик и помогает выстроить оптимальные режимы регулировки движения для снижения пробок. «Зебра» появляется на проезжей части только в момент приближения пешехода, а границу между автомобилями и переходом обозначают лазерные линейки. Как только пешеход пересекает проезжую часть, светофор автоматически переключается в автомобильный режим.

Запуск 5G откроет новые возможности для использования беспилотного транспорта, прежде всего, городской техники. Сцена виртуальной реальности показывает роботизированный снегоуборщик, который работает с минимальными неудобствами для городского транспорта и автоматически останавливается перед пешеходными переходами. Данные с наземной инфраструктуры в режиме реального времени отправляются на роботизированные платформы и позволяют точно управлять техникой.

«При обсуждении перспектив развития 5G часто возникает вопрос, что технология даст простым пользователям. Tele2 первой в России запустила сеть 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы и продолжила развивать проект, объясняя преимущества технологии жителям города. Мы создали рабочую демозону на Тверской, где каждый прохожий может ощутить разницу между 4G/5G и протестировать конкретные потребительские кейсы. Наш 5G Hub — это живой, развивающийся и постоянно обновляемый проект, поэтому сегодня мы открываем зону «Город будущего». Чтобы представить себе этот новый мир, не надо включать воображение — достаточно посмотреть на него через экран смартфона», — сказал технический директор Tele2 Алексей Телков.