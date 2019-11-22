Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне 22 ноября

В Пензенской области продолжается реализация проекта «Плавать на здоровье!» (0+), в рамках которого любой желающий может пройти обследование и получить за это бесплатный сеанс плавания.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что участникам акции измерят окружность талии, индекс массы тела и артериальное давление, определят уровень глюкозы, холестерина в крови и насыщаемости капиллярной крови кислородом. Врач по медпрофилактике проведет индивидуальную консультацию и расскажет, как изменить образ жизни в соответствии с выявленными отклонениями.

Проверить здоровье можно будет во дворце спорта «Буртасы» 22 ноября с 11 до 14 часов. Ранее аналогичное обследование проводили 12 числа.