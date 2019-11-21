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В России подвели итоги налоговой службы за 10 месяцев

21 ноября в 17:57 100 просмотров
, сообщает телеканал «360».

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ФНС России подвела итоги работы за 10 месяцев 2019 года на заседании расширенной коллегии, сообщает телеканал «360».

Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов оценил работу ФНС и отметил, что на сегодняшний день ведомство обеспечивает три четверти доходов страны, а рост налоговых поступлений превышает динамику экономики.

Так, с начала года в консолидированный бюджет России поступило 18,9 триллиона рублей, что на 1,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет РФ поступило 10,5 триллиона рублей с ростом на 0,7 триллиона рублей. При этом поступления продолжают расти.

Отмечается, что наибольший вклад в рост поступлений вносят доходы от нефтегазовой отрасли. Их поступления в консолидированный бюджет увеличились на 12,4%, а в федеральный бюджет — на 18%.


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