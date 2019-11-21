Кузнецкие дети получат новогодние подарки от благотворителей (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области объявлена благотворительная акция (0+). Ее цель — обеспечить нуждающиеся семьи с детьми новогодними подарками.

Без новогоднего подарка не должен остаться ни один кузнецкий ребенок из малообеспеченной семьи. Такую цель поставили перед собой в городском управлении социальной защиты населения. Жителям Кузнецка предлагают внести свой вклад в благое дело в рамках акции «Новый год — вместе».

«Информация о ее проведении размещена во всех печатных средствах массовой информации. Желающие принять участие могут обратиться в отдел соцзащиты города», — сказала начальник управления социальной защиты населения администрации Кузнецка Ирина Мажаева.

Сотрудникам органов соцзащиты хорошо известно, кто нуждается в помощи в первую очередь. Основные категории — семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Круг людей, которые охотно принимают участие в добром деле, сформировался во время проведения предыдущих аналогичных акций. Последний раз неравнодушные кузнечане помогали собрать ребят в школу.

«Наш отдел поддерживают администрация, депутатский корпус, бизнесмены, руководители различных учреждений и предприятий. Также с каждым годом увеличивается количество жителей города, которые участвуют в акции», — рассказала Ирина Мажаева.

Собранные подарки будут вручены детям в канун новогодних праздников. В 2018 году их получили более 1000 юных кузнечан, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.