В сосновоборской больнице ждут молодых специалистов (видео)

Ликвидировать дефицит кадров, повысить доступность и качество оказания первичной медицинской помощи, снизить смертность. Этих целей планируют достичь в Сосновоборском районе благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Утро пациентов сосновоборской участковой больницы началось со встречи с главой регионального минздрава Александром Никишиным. Он посетил учреждение, в котором скоро начнут воплощать в жизнь национальный проект. Чтобы узнать, как там лечат, насколько вежлив и внимателен медперсонал, он решил спросить об этом самих пациентов.

«Если нам что-то нужно, они бегут к нам, помогают. Когда системы ставят, следят за процессом», — рассказала жительница Сосновоборского района Ханюша Тагиева.

Несмотря на лестные отзывы о медработниках, в больнице есть проблемы. О них министру здравоохранения рассказали на личном приеме граждан.

«К нам тоже приезжают врачи — кардиологи, неврологи, специалисты УЗИ, но, к сожалению, люди не могут, не выезжая за пределы района, получить консультацию врача-гематолога», — сказала местная жительница Людмила Архипова.

«Просим обновить УЗИ-аппарат, желательно, чтобы был с насадками. Тот, что стоит сейчас, работает с 2013 года», — сказала сотрудница сосновоборской участковой больницы Тамара Жулина.

Проблемы, которые волнуют местных жителей, получится решить уже в ближайшее время. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранения» старую технику заменят на современную.

«Мы определили, что нужны флюорограф, УЗИ-аппарат и рентген-оборудование. Что мы заявим в нацпроекте, то и будет поставлено. Но еще непременным условием являются, конечно, кадры», — отметил Александр Никишин.

Врачей, которые приедут трудиться в район, обеспечат собственным жильем. Нескольких молодых специалистов ждут там по целевому направлению после обучения в вузе. Кроме ликвидации дефицита кадров и оснащения новым оборудованием, в рамках нацпроекта в больнице планируют провести ремонт и обновить автопарк.

«Запланирован ремонт первого этажа здания, где располагаются приемное отделение, скорая медицинская помощь, дневной стационар и части административного хозяйства. На это по готовому проекту сметной документации будет выделено более 20 миллионов рублей», — рассказал главный врач сосновоборской участковой больницы Илнур Аитов.

Нацпроект «Здравоохранение» реализуют по инициативе президента. До 2024 года в стране должна снизиться смертность младенческая, трудоспособного населения, от болезней системы кровообращения, от злокачественных образований. Все граждане смогут ежегодно проходить профилактический осмотр, а первичная медико-санитарная помощь станет качественнее и доступнее, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.