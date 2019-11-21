Пензячка перевела интернет-мошенникам 6000 рублей (видео)

Пензячка, работая за компьютером, обнаружила в интернете рекламу, где предлагалось получить социальную выплату. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт под названием «Управление социальных компенсаций». Там можно было проверить возможные денежные начисления, что она и сделала. После этого с ней связался оператор сервиса и сообщил, что для нее подготовлен перевод в размере 148 тысяч рублей. Правда, чтобы оформить выплату, нужно ввести свои данные.
«Сначала они узнали, какой у моей банковской карты номер, затем попросили коды, которые придут в SMS-сообщении, и подтвердить операцию, после этого мне пришла информация о том, что списаны денежные средства», — рассказала потерпевшая.
К счастью, на банковской карте у жительницы Пензы было не так много денег — 6000 рублей. Женщина сразу позвонила на телефон «горячей линии», который был указан на сайте так называемого «Управления социальных компенсаций». Ей ответил молодой человек, который заверил, что выплата поступит на карту в течение трех недель. Однако деньги пензячка так и не получила, в связи с чем обратилась в полицию.
«При проверке было установлено, что домен сайта, который посетила потерпевшая, был зарегистрирован всего лишь днем ранее. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Также предупреждают: если вы видите в интернете сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации, знайте, что это мошенники», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Однако найти злоумышленников непросто. Дело в том, что во всемирной паутине очень много подобных сайтов. И чаще всего они зарегистрированы за рубежом.
Жителей региона просят остерегаться таких интернет-ресурсов, как, например, «Единый компенсационный центр», «Объединенный компенсационный фонд» или «Управление соцвыплат». А чтобы убедиться в том, что это кибермошенничество, достаточно прочитать отзывы в интернете, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.