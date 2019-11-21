Пензячка перевела интернет-мошенникам 6000 рублей (видео)

Жительница Пензы стала жертвой мошенников, которые действуют через интернет. Схема злоумышленников далеко не новая: существуют сотни сайтов, которые работают под видом государственных или частных управлений или фондов соцзащиты. Посетителям таких электронных ресурсов предлагают получить выплату, но для этого нужно ввести данные карты.

Пензячка, работая за компьютером, обнаружила в интернете рекламу, где предлагалось получить социальную выплату. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт под названием «Управление социальных компенсаций». Там можно было проверить возможные денежные начисления, что она и сделала. После этого с ней связался оператор сервиса и сообщил, что для нее подготовлен перевод в размере 148 тысяч рублей. Правда, чтобы оформить выплату, нужно ввести свои данные.

«Сначала они узнали, какой у моей банковской карты номер, затем попросили коды, которые придут в SMS-сообщении, и подтвердить операцию, после этого мне пришла информация о том, что списаны денежные средства», — рассказала потерпевшая.

К счастью, на банковской карте у жительницы Пензы было не так много денег — 6000 рублей. Женщина сразу позвонила на телефон «горячей линии», который был указан на сайте так называемого «Управления социальных компенсаций». Ей ответил молодой человек, который заверил, что выплата поступит на карту в течение трех недель. Однако деньги пензячка так и не получила, в связи с чем обратилась в полицию.

«При проверке было установлено, что домен сайта, который посетила потерпевшая, был зарегистрирован всего лишь днем ранее. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Также предупреждают: если вы видите в интернете сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации, знайте, что это мошенники», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Однако найти злоумышленников непросто. Дело в том, что во всемирной паутине очень много подобных сайтов. И чаще всего они зарегистрированы за рубежом.

Жителей региона просят остерегаться таких интернет-ресурсов, как, например, «Единый компенсационный центр», «Объединенный компенсационный фонд» или «Управление соцвыплат». А чтобы убедиться в том, что это кибермошенничество, достаточно прочитать отзывы в интернете, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.