Пензенский спортсмен стал чемпионом мира по бильярду

Пензенские бильярдисты — среди лучших спортсменов планеты. Ребята вернулись с Чемпионата мира по свободной пирамиде среди юношей и девушек, который проходил в Минске. Один из них остановился на стадии четвертьфинала, другой — стал чемпионом мира.

На турнире ребятам противостояли спортсмены из России, Украины, Белоруссии и других стран. В финале соперником нынешнего чемпиона стал бильярдист из Казахстана, но и он не смог остановить на пути к заветному титулу пензенца, который сейчас выступает за Санкт-Петербург.

Для второго нашего спортсмена такой чемпионат стал первым в карьере. С первой попытки он добрался до четвертьфинала, где жребий свел двух земляков. В девяти партиях победу одержал более опытный — 6:3. По словам проигравшего, для него это был очень ценный опыт. Главное было — справиться с нервами, чтобы волнение не испортило партию.

«За любого пензенского спортсмена, если он состоит в какой-то сборной, испытываю гордость. Тем более, когда это люди, к которым мы имеем непосредственное отношение, следим за их успехами, переживаем неудачи, поддерживаем, общаемся с родителями», — отметил президент федерации бильярда Пензенской области Игорь Ясинецкий.

В 2020 году на плечи местных спортсменов ляжет двойная ответственность. Чемпионат мира пройдет в нашем городе, сообщает телеканал «Экспресс».