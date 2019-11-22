Владимир Путин назвал чушью новые правила медкомиссии для автолюбителей

Президент России Владимир Путин резко раскритиковал новые правила получения водительских медсправок, которые должны были вступить в силу 22 ноября. О нововведении он высказался во время открытия первой линии Московского центрального диаметра.

«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — 11,2 тыс. рублей, такую зарплату получают 3,2 млн человек. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

После критики президента Минздрав отложил нововведения до июля 2020 года. Как сообщал заместитель главы ведомства Олег Салагай, Вероника Скворцова подписала приказ об откладывании вступления правил в силу «с учетом обеспокоенности граждан».

Напомним, по новым нормам для получения или продления срока действия прав в рамках медкомиссии нужно будет в обязательном порядке сдать анализ на наличие наркотиков и склонность к злоупотреблению алкоголем. Расходные материалы для проведения такого исследования недешевы, поэтому стоимость справки для ГИБДД неминуемо возрастет в несколько раз.

За день до вступления в силу новых правил в государственных и частных клиниках выстроились огромные очереди из желающих оформить удостоверение по старым законам и, что самое главное, прежней цене. Позже в соцсетях люди рассказывали, что сотрудники учреждений отказывали им в обслуживании.