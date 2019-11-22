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Белозерцев: Конкурс «Сердце отдаю детям» — хорошая площадка для обмена опытом

22 ноября в 09:16 52 просмотра
«Сердце отдаю детям» отметил значение системы допобразования в формировании личности человека.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе церемонии закрытия всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» отметил значение системы допобразования в формировании личности человека.

Глава региона отметил, что уровень развития ребенка, его социализация и самореализация зависят от мастерства педагога.

«Система дополнительного образования обладает открытостью, мобильностью и гибкостью, точно реагирует на вызовы времени, защищая интересы ребенка, семьи, общества и государства», — сообщил он, обращаясь к членам жюри и участникам.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, Иван Белозерцев также указал на необходимость проведения подобных конкурсов в дальнейшем.

«Конкурс стал хорошей площадкой для обмена опытом: участники смогли продемонстрировать свое мастерство и высокую квалификацию, раскрыть себя в творчестве, познакомиться с новыми педагогическими идеями, показать свой потенциал, подружиться с коллегами из разных регионов Российской Федерации», — сказал он.

Напомним, Пензенская область получила право принимать у себя всероссийский конкурс после победы методиста областного центра развития творчества детей и юношества Алены Жуковой в 2018 году.

В 2019-м за звание лучшего педагога допобразования боролись профессионалы из 30 субъектов страны. Победителем стала представительница Санкт-Петербурга Ольга Масленникова. Пензенец Дмитрий Запорожец удостоен награды в номинации «Признание профессионального сообщества».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/197689/

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