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В Бессоновке загорелась и обрушилась крыша гаража

22 ноября в 09:29 20 просмотров
, 22 ноября, в селе Бессоновка Пензенской области случился пожар.

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Ночью в пятницу, 22 ноября, в селе Бессоновка Пензенской области случился пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 01:59. На улице Центральной, 238, огонь охватил кирпичный гараж, крытый шифером по деревянной обрешетке. Кровля 50-метрового здания сгорела и обрушилась.

Для ликвидации последствий происшествия на место пожара выдвинулись пятеро спасателей на двух спецмашинах.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.


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