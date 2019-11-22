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В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками

22 ноября в 09:35 184 просмотра

Водитель из Пензы попал в жесткое ДТП. Мужчина ищет свидетелей аварии.

Об этом он рассказал в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«20 ноября около 19:10 в районе остановки «Терновский мост» произошло ДТП с участием двух маршруток и Toyota. Ищу очевидцев или видео с регистратора», — написал он.

Пензенец пояснил, что в его авто есть видеорегистратор, но незадолго до столкновения он его отключил.

Судя по опубликованному фото, иномарка получила серьезные механические повреждения. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что следует быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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