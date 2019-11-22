Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Финогеева рассказала, как будет решаться вопрос с недофинансированием здравоохранения
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
В Каменке нарколог выдал алкоголику справку для оформления водительских прав
Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве
Опыт Пензы в развитии системы гериатрии станет примером для других регионов
Пензенцам напомнили о безопасности на льду
Пензенец расплатился с долгом в 400 тыс. рублей, но все равно попал к приставам
Пензенских мам приглашают на праздник на роллердроме
«Могут разбиться». Пензенец испугался за мужчин, которые ходили по крыше
Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне 22 ноября
В пензенский лесопожарный центр передали 17 тракторов
В сосновоборской больнице ждут молодых специалистов

На Окружной во дворе забил коммунальный фонтан

22 ноября в 09:40 230 просмотров

В Пензе на улице Воронова произошла коммунальная авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото. Он пояснил, что вода фонтаном льется из коллектора во дворе дома № 8.

«Прорвали трубу дня два назад», — добавил автор поста.

Одна из местных жительниц рассказала редакции информагентства «Пенза-Пресс» о том, что, возможно, из-за этого в их доме отключили холодную воду.

«Горячая идет, а вот холодной с самого утра нет», — уточнила девушка.

Пользователи в комментариях пошутили, что таким образом «заливают каток к зиме, чтобы просто так воду не тратить». Также пензенцы заметили на фото ограждение, которое поставили в месте коммунального фонтана.

«Зля автолюбители оставили там свои машины. Я бы посоветовал убрать транспорт с парковки», — подытожил подписчик.

Напомним, это не первый прорыв за утро. Так, коммунальная авария произошла рядом с автомобильной заправкой на улице Революционной.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...