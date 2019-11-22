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Житель Колышлея обманом получил 3 тыс. рублей в качестве пособия

22 ноября в 09:42 190 просмотров

Жителя рабочего поселка Колышлей Пензенской области осудили за мошенничество при получении выплат от государства.

С июля 2018-го по июнь 2019 года житель рабочего поселка Колышлей числился официально безработным, за что получал пособие. Мужчине объяснили, что выплаты прекратятся, если его признают занятым.

С 25 июля по 11 августа того же года колышлеец был разнорабочим и получал за труд деньги, но сообщать об этом в госорганы, чтобы не потерять пособие, не стал. Так он незаконно получил от центра занятости населения около трех тысяч рублей.

Преступление было раскрыто, и в отношении 44-летнего жителя Колышлея возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Теперь ему придется заплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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