Российские банки намерены снижать ставки по кредитам по биометрии

Отмечается, что это стало реальным, после того как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). Правда, пока финансовые организации не готовы сказать, на сколько они могут снизить проценты по кредитам для клиентов, сдавших слепки в ЕБС.

Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь же, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

В банках отмечают, что использование биометрии поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов. Применение технологии позволяет финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика.