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Пензенцев приглашают на семейные соревнования по дзюдо

22 ноября в 10:19 134 просмотра
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В Пензе 24 ноября состоится семейный турнир по дзюдо Judo Family (0+).

За победу будут бороться дзюдоисты 2009−2010 годов рождения вместе со своими родителями.

«Элементы дзюдо способствуют развитию и укреплению организма независимо от возраста, пола, состояния здоровья и степени физического развития. Эстафета пройдет в игровой форме — семьям предстоит продемонстрировать силу, ловкость, гибкость, координацию движений, а также умение работать в команде и волю к победе», — пояснили в пресс-службе региональной федерации дзюдо.

Заявки на участие в соревнованиях подали уже 24 семьи. Турнир пройдет во дворце единоборств «Воейков». Торжественное открытие — в 10:00.

Фотография: фото предоставлено федерацией дзюдо Пензенской области

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