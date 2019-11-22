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В Пензенской области вырос индекс промышленного производства

22 ноября в 10:34 102 просмотра
, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 3,2%. По этому показателю регион занял 9 место среди субъектов ПФО, сообщает Пензастат.

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В Пензенской области отмечается рост индекса промышленного производства. По данным на октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 3,2%. По этому показателю регион занял 9 место среди субъектов ПФО, сообщает Пензастат.

По данным органа государственной статистики, наибольшее увеличение — по обрабатывающим производствам: 104,0% к уровню января-октября 2018 года. Среди изготовления важнейших продуктов положительная динамика наблюдалась в производстве муки — 193,5%, мясных полуфабрикатов — 168,1%, растительного масла — 128,5%, колбасных изделий — 125,5% и других.

Также выросло изготовление медицинского оборудования на 47,8%, приборов световой и звуковой сигнализации — на 35,7%, ящиков и коробок из гофрированной бумаги, картона — на 30%, лекарств — 27,1%.

«Увеличился также объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. В январе-октябре он составил 161237,5 млн руб. Это 102,6% к январю-октябрю 2018 года», — отмечают в Пензастате.


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