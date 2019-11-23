От идеи до реализации. Наталья Солодилова рассказала о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе

— Чем занимается Центр поддержки предпринимательства? Какие услуги можно получить, обратившись к вам?

— С Центром можно пройти весь путь на всех этапах развития бизнеса: начиная от зарождения идеи, выбора организационно-правовой формы предприятия, его регистрации до реализации проекта. Центр оказывает для этого всестороннюю информационно-консультационную и образовательную поддержку.

Мы консультируем по всем мерам, видам, формам государственной поддержки, которую можно получить на территории региона. Даем консультации по вопросам финансирования, налогообложения, по бизнес-планированию, продвижению, отвечаем на юридические вопросы и так далее.

Отдельное направление — обучающие мероприятия и образовательные программы. Это и краткосрочные однодневные семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, а также длительные образовательные программы, рассчитанные на несколько недель. Из большого количества мероприятий каждый найдет для себя интересную тему.

— На помощь какой категории граждан рассчитан Центр, кто к вам может обратиться?

— Услуги мы оказываем представителям действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в Пензенской области. Это могут быть и руководители, и сотрудники предприятий. Также к нам могут обратиться физические лица, те, кто только думает об организации собственного дела.

— Как Центр помогает желающим открыть свой бизнес?

— В рамках популяризации предпринимательства мы проводим обучающие программы, которые рассчитаны на граждан, желающих открыть собственное дело. Возможно, у них уже есть бизнес-идеи, а, возможно, нет, но есть желание заняться предпринимательской деятельностью. Для новичков есть выбор, исходя из их потребностей: в этом году мы реализуем программы АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства», АО «Деловая среда», «Фабрика предпринимательства». Их участники получают полный курс практических знаний — начиная от идеи, выбора форм предприятий, юридических вопросов, финансовой математики, заканчивая тем, как упаковать свой продукт, презентовать его на рынке.

Начинающие бизнесмены могут узнать, как правильно построить команду, поскольку мы понимаем, что в бизнесе очень важно, какие сотрудники у тебя работают, насколько их возможности и потребности совпадают с миссией компании. Мы рассказываем о том, как продвигать товары и услуги.

Сейчас одно из востребованных направлений — цифровизация бизнеса, клиентоориентированность именно через цифровые технологии. Поэтому еще один важный раздел — продвижение в интернете, SMM, таргетированная реклама.

Это направление оказалось востребованным. Обучающие программы вызывают интерес у пензенцев, которые хотят открыть свое дело. Например, прошло уже два потока программы «Бизнес-старт» от АО «Деловая среда». Могу сказать, что из-за большого числа желающих в этом году решили организовать еще один.

— Еще одним направлением деятельности Центра поддержки предпринимательства является развитие межрегионального сотрудничества. Что для этого делается?

— Для выхода на рынки других регионов есть два наиболее востребованных и ключевых направления. Во-первых, это участие в бизнес-миссиях. Бизнес-миссии — это возможность наладить и расширить торгово-экономические контакты между регионами для выхода на новые рынки, осуществить поиск новых партнеров и клиентов, а также обмен опытом в области развития бизнеса и привлечения инвестиций.

В рамках бизнес-миссий, проводимых Центром поддержки предпринимательства, имеется возможность:

— целевого подбора потенциальных партнеров с учетом интересов, возможностей и потребностей участников бизнес-миссии;

— организации деловых встреч с успешными и надежными предпринимателями в выбранном формате и на заданную тему.

В ходе бизнес-миссий можно не только провести переговоры, но и посетить предприятия потенциальных партнеров. Всегда интересно посмотреть вживую, как работает та или иная компания, чем она дышит.

Центр поддержки предпринимательства берет на себя решение всех организационных вопросов, связанных с поездкой, включая трансфер участников на месте проведения бизнес-миссии и предоставление площадки для проведения переговоров.

При формировании тематики и географии поездок учитываются все интересы и пожелания участников.

В рамках проводимых переговоров всегда завязываются взаимовыгодные контакты, подписываются соглашения о намерениях. В дальнейшем после поездки в другой регион и знакомства с потенциальными партнерами у многих наших бизнесменов складываются деловые отношения: как итог — заключенный контракт. Поэтому, я считаю это направление довольно продуктивным. Оно интересно в качестве реального продвижения продукции пензенских предприятий и увеличения рынка сбыта.

Второе направление — участие в выставках. В России их проводится достаточно много, мы собираем заявки от бизнесменов на те, которые им более интересны. Мы берем на себя оплату аренды выставочных площадей и организацию стендов. Компания может быть представлена на выставке индивидуально или в составе коллективного стенда, это когда несколько компаний со смежными видами деятельности объединяются под брендом Пензенской области и презентуют свою продукцию потенциальными потребителям. Благодаря участию в выставках пензенские предприниматели расширяют географию своего бизнеса. Все, кто приезжает на такие смотры, возвращаются оттуда как минимум с одним новым контрактом.

— Как вы планируете свои мероприятия, откуда вы берете темы? Как вы понимаете, что интересно?

— Мы получаем обратную связь. Участники мероприятий высказывают свои пожелания, что бы им было интересно, какие вопросы нужно осветить. Читаем отзывы, предложения. Исходя из этого, планируем следующие темы, решаем, каких спикеров нужно пригласить.

Вообще на наших мероприятиях, особенно это касается тренингов и мастер-классов, стараемся давать как можно больше практики, приглашаем интересных тренеров, предпринимателей, которые на примере конкретных кейсов рассказывают возможные варианты решения или подсказывают, как предприниматель может внедрить инструменты в свой бизнес.

Мы стараемся, чтобы общение не заканчивалось на групповых занятиях. Если у предпринимателей возникнет вопрос после мероприятия, они могут получить индивидуальную консультацию по какому-то интересующему вопросу от тренеров.

— Расскажите о результатах работы Центра, чего удалось достичь?

— На сегодняшний день услугами Центра воспользовались порядка 2000 субъектов предпринимательства и физических лиц. Более 500 физических лиц, которые хотели организовать свое дело, мы обучили, планируем, что до конца года их число вырастет не менее, чем до 800. Уже есть более 50 созданных компаний, которые зарегистрировали те, кто прошел у нас обучение. В дальнейшем, я надеюсь, они будут развиваться и пользоваться нашей поддержкой.

— В конце ноября в Пензе планируется открытие центра «Мой бизнес». Расскажите, для чего он создан.

— С 2019 года в регионе реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого по всей территории Российской Федерации создаются центры «Мой бизнес». Открытие в скором времени планируется и у нас в регионе.

Центр «Мой бизнес» — это уникальный объект инфраструктуры поддержки бизнеса, который будет работать по принципу «одного окна», где в одном месте можно получить все виды государственной поддержки от региональных институтов развития, начиная от консультирования, регистрации ИП или юридического лица, получения финансовой поддержки до вывода на экспорт. На базе центра «Мой бизнес» будут работать окна приема «МФЦ для бизнеса». Пространство включает зал ожидания, переговорные комнаты, конференц-зал и зал для проведения разного формата мероприятий — семинаров, тренингов, мастер-классов и т. д.

Предприниматели в одном месте смогут получать все необходимые консультации, справки и документы. Планируется, что по скользящему графику здесь разместятся представители федеральных органов власти — налоговой службы, Росреестра и т. д.

Это позволит снизить административные барьеры в сфере предоставления государственных услуг и упростить доступ предпринимателей к финансовым и нефинансовым инструментам поддержки.

Напомним, в Пензенской области поддержка бизнеса ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд поддержки предпринимательства появился в 2019 году, в его структуру входят Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

По вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также для записи на мероприятия обращайтесь на телефон «горячей линии» 8−800−555−19−58, информацию также можно посмотреть на сайте Фонда mbpenza.ru и Центра cpp.mbpenza.ru.