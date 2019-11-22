В разных частях Пензы дома остались без воды из-за трех коммунальных аварий

В пресс-службе ООО «Горводоканал» сообщили о трех коммунальных авариях, которые произошли накануне вечером и ночью в Пензе.

Сигнал о первой утечке из-под земли на улице Мирской поступил на пульт дежурного в 22:15 в четверг, 21 ноября. На место выехала бригада рабочих, в 22:50 подачу холодной воды приостановили в дом № 17 на улице Мирской, № 6 на улице Пролетарской и № 11 на Жемчужном проезде. На время выполнения ремонта был организован подвоз технической воды.

В 2 часа ночи в пятницу, 22 ноября, поступил сигнал об утечке из водопроводного колодца на улице Воронова. Холодную воду в домах № 8 и 18 отключили в 9:30, ведутся работы.

Заявка об утечке на сетях канализации на улице Ставского, 4, поступила в 8:30. Однако на месте выяснилось, что прорыв произошел на водопроводной трубе. В 9:10 было временно прекращено водоснабжение нескольких домов в частном секторе на улицах Ставского, Гражданской и Революционной.

Также заявка передана в МУП «Пензадормост», поскольку из-за разлива воды по проезжей части образовалась наледь.

Ремонт на всех трех участках планируется завершить к концу рабочего дня.

Напомним, днем ранее прорыв произошел на улице Кураева. Из-за этого в центре города пришлось перекрывать участок проезжей части до улицы Володарского.