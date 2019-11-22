Опыт Пензы в развитии системы гериатрии станет примером для других регионов

Пензу посетил заместитель руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов России по развитию оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Илья Бабенко. Его визит был организован в рамках всероссийского образовательного проекта Минздрава.

Сначала Илья Бабенко побывал в областном госпитале ветеранов войн, где в июле 2018 года открылся гериатрический центр. В одном геронтологическом отделении на весь регион предусмотрено 73 койки. За год лечение здесь прошли 1 300 пациентов. Также есть четыре кабинета гериатров в амбулаторно-поликлиническом звене. Планируется, что их количество будет увеличено до 16.

«В Пензенской области риска неисполнения показателей «дорожной карты» федерального проекта «Старшее поколение» нет. В Уфе в скором времени состоится заседание проектного офиса по реализации проекта, где Пензенская область будет приведена как пример положительного опыта», — отметил Илья Бабенко.

В пятницу, 22 ноября, специалист примет участие в научно-практической конференции «Гериатрия — инвестиции в будущее». Она состоится в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова .

Напомним, что вместе с Ильей Бабенко в Пензу приехали московские гериатры и неврологи. Доцент Московского Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян проведет занятие школы «Академия памяти» (0+) для людей старше 60 лет. Мероприятие начнется в 14 часов в госпитале ветеранов войн. После лекции будет организован консультативный прием московских врачей. Всех желающих принять участие в акции просят заранее записаться по телефонам: 95−00−50 или 8−987−527−34−07, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Федеральный проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России.