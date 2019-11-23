Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
От идеи до реализации. Наталья Солодилова рассказала о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе
Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок
Пензенская область — в числе регионов с наиболее высокими надоями в РФ
Представитель «Дамате» рассказала об опыте развития персонала на форуме «Территория продаж»
В Пензенской области вырос индекс промышленного производства
Пензенские семьи могут оформить ипотеку под выгодный процент
«Русмолко» собрала 550 тыс. тонн урожая в Пензенской области
В птичниках «Дамате» внедряют систему видеоаналитики
В Пензенской области назвали предварительные итоги сбора урожая
В Пензенской области заработали 64 новых птичника «Дамате»

В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности

23 ноября в 08:06 196 просмотров
, хостелов, отелей, кемпиногов, туристических баз и так далее. Большая часть в этом списке — гостиницы и аналогичные им заведения (73%).

" data-title="В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области работают* 119 коллективных средств размещения: гостиниц, хостелов, отелей, кемпиногов, туристических баз и так далее. Большая часть в этом списке — гостиницы и аналогичные им заведения (73%).

Из 63 гостиниц две имеют категорию «4 звезды», семь — «3 звезды», две — «2 звезды», две — «1 звезда». И 50 гостиниц не имеют категории — 79,3%.
В 2018 году организациями по размещению воспользовались 208,3 тыс. человек, большая часть — граждане РФ.

«Иностранные граждане при посещении нашего региона предпочитали останавливаться в гостиницах без категории и гостиницах среднего класса. Как правило, услугами коллективных средств размещения посетители пользовались в лечебных и оздоровительных, деловых и профессиональных, а так же в туристических целях», — сообщает Пензастат.

Доход организаций составил 1,4 млрд руб. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году.

«За последние 15 лет количество коллективных средств размещения в Пензенской области выросло в 2,4 раза», — отмечают в органе гостатистики.

*- данные за 2018 год


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...