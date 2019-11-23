В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности

В Пензенской области работают* 119 коллективных средств размещения: гостиниц, хостелов, отелей, кемпиногов, туристических баз и так далее. Большая часть в этом списке — гостиницы и аналогичные им заведения (73%).

Из 63 гостиниц две имеют категорию «4 звезды», семь — «3 звезды», две — «2 звезды», две — «1 звезда». И 50 гостиниц не имеют категории — 79,3%.

В 2018 году организациями по размещению воспользовались 208,3 тыс. человек, большая часть — граждане РФ.

«Иностранные граждане при посещении нашего региона предпочитали останавливаться в гостиницах без категории и гостиницах среднего класса. Как правило, услугами коллективных средств размещения посетители пользовались в лечебных и оздоровительных, деловых и профессиональных, а так же в туристических целях», — сообщает Пензастат.

Доход организаций составил 1,4 млрд руб. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году.

«За последние 15 лет количество коллективных средств размещения в Пензенской области выросло в 2,4 раза», — отмечают в органе гостатистики.

*- данные за 2018 год