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Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве

22 ноября в 11:19 74 просмотра

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии № 8 УФСИН России по Пензенской области пресекли доставку в учреждение запрещенных предметов.

50-летняя жительница Лопатинского района приехала в исправительную колонию № 8 УФСИН России по Пензенской области на свидание к сыну. 22-летний молодой человек отбывает наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности личности.

При досмотре женщины сотрудники отдела безопасности нашли в подошве ее сапога сотовый телефон с сим-картой мобильной связи.

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но, тем не менее, сознательно совершила правонарушение», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фотография: скриншот - http://58.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=484675

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