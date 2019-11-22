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В Каменке нарколог выдал алкоголику справку для оформления водительских прав

22 ноября в 11:31 226 просмотров
, имеющему противопоказания к управлению автомобилем.

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В Пензенской области медицинский работник незаконно оформил справку для выдачи водительского удостоверения лицу, имеющему противопоказания к управлению автомобилем.

Житель Каменки стоял на учете у нарколога, поскольку злоупотреблял спиртным. Диспансерное лечение с таким диагнозом не позволяло мужчине садиться за руль, однако он все-таки решил попытаться оформить справку для удостоверения.

В январе нарколог выдал ему заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Предъявив его, каменец оформил новые водительские права.

Факт незаконной выдачи медицинского документа был установлен в ходе прокурорской проверки. Суд признал справку недействительной, однако решение пока не вступило в силу, поэтому действие водительских прав еще не прекращено.

В отношении нарколога, теперь уже бывшего сотрудника каменской межрайонной больницы, инициирована проверка в уголовно-процессуальном порядке. Главный врач медучреждения получил представление об устранении нарушений.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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