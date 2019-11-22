В России могут расширить использование материнского капитала

Средства материнского капитала могут использовать для строительства жилых домов на садовых участках. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, Дмитрий Медведев проанонсировал обсуждение поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Мы расширяем возможности использования материнского капитала для строительства жилого дома или его реконструкции. Раньше закон позволял делать это только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Потом было обращение на эту тему. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках», — отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, сейчас сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тыс. рублей. С 1 января 2020 года она будет проиндексирована до 466 600 рублей. Всего на эти цели выделяется в 2019-м году почти 241 млрд рублей. Начиная с 2007 года, было выплачено 2,5 трлн рублей.