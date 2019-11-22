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Володин: Ключевые поправки в бюджет направлены на экономическое развитие регионов

22 ноября в 11:35 156 просмотров

Государственная Дума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, доходы бюджета в 2020 году составят 20,38 триллионов рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на один триллион рублей. Расходы планируются на уровне 19,5 триллионов рублей и тоже будут расти.

«Еще до первого чтения бюджета Госдума сформулировала приоритеты в работе над проектом закона. Это повышение эффективности расходования бюджетного рубля, сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий», — сказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что в этом году впервые распределено 94% из 2,5 триллионов рублей межбюджетных трансфертов на 2020 год.

«Прежде такое распределение происходило не раньше начала следующего года. А теперь регионы смогут не откладывая начать формирование своих бюджетов», — сообщил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что, таким образом, в феврале регионы и муниципалитеты смогут проводить конкурсные процедуры, а в марте начинать строительство больниц, школ, детских садов и других объектов.

Фотография: скриншот - http://duma.gov.ru/news/47032/

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