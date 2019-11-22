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В российский бюджет поступило 18,9 трлн руб по налогам

22 ноября в 11:54 154 просмотра
(ФНС) Михаилом Мишустиным.

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Президент страны Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Глава ФНС сообщил, что за 10 месяцев в российский бюджет поступило 18,9 триллионов рублей, что на 7,9% выше аналогичного периода 2018 года. Он подчеркнул, что рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цен на нефть на 8,6%.

В пресс-службе Кремля отметили, что 16,7% выросли поступления от налога на добавленную стоимость. От него поступило 3,5 триллиона рублей, что на 0,5 триллиона больше аналогичного периода прошлого года. При этом повышение ставки НДС не привело к ускорению инфляции, которая сейчас — около 4,7%.

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/59164

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