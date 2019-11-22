Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Финогеева рассказала, как будет решаться вопрос с недофинансированием здравоохранения
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Пензенцев просят не паниковать из-за скопления спецтехники в Арбеково
Заведующая больницей в Сосновоборске воспользовалась служебным положением
В новой детской поликлинике в Нижнем Ломове подключают оборудование
В Каменке нарколог выдал алкоголику справку для оформления водительских прав
Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве
Опыт Пензы в развитии системы гериатрии станет примером для других регионов
Пензенцам напомнили о безопасности на льду
Пензенец расплатился с долгом в 400 тыс. рублей, но все равно попал к приставам
На Окружной во дворе забил коммунальный фонтан
Пензенских мам приглашают на праздник на роллердроме

Житель Пензы едва не лишился иномарки за 70 нарушений ПДД

22 ноября в 11:40 174 просмотра

Сотрудник управления ФССП России по Пензенской области добилась оплаты нарушителем правил дорожного движения штрафов на 90 тысяч рублей.

Житель Пензы 70 нарушил правила дорожного движения. Все факты стали основанием для возбуждения исполнительных производств, которые поступили в работу судебному приставу Железнодорожного района.

За мужчиной, который, судя по всему, не привык к аккуратной и грамотной езде, скопился долг в 90 тысяч рублей. Встреч с сотрудником федеральной службы он избегал, самостоятельно выплачивать немалую сумму не хотел.

Тогда было решено арестовать принадлежащий должнику автомобиль Audi. Это подействовало должным образом: пензенец полностью погасил долг.

«70 исполнительных производств окончено фактическим исполнением», — сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...