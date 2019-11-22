Житель Пензы едва не лишился иномарки за 70 нарушений ПДД

Житель Пензы 70 нарушил правила дорожного движения. Все факты стали основанием для возбуждения исполнительных производств, которые поступили в работу судебному приставу Железнодорожного района.
За мужчиной, который, судя по всему, не привык к аккуратной и грамотной езде, скопился долг в 90 тысяч рублей. Встреч с сотрудником федеральной службы он избегал, самостоятельно выплачивать немалую сумму не хотел.
Тогда было решено арестовать принадлежащий должнику автомобиль Audi. Это подействовало должным образом: пензенец полностью погасил долг.
«70 исполнительных производств окончено фактическим исполнением», — сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.