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Зареченцы представят Пензенскую область на форуме «ПроеКТОриЯ»

22 ноября в 12:06 138 просмотров
«ПроеКТОриЯ».

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Педагог зареченской школы и три ее ученика от Пензенской области отправятся в Ярославль на всероссийский форум «ПроеКТОриЯ».

С 23 по 26 ноября в Ярославле пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (0+) с участием старшеклассников, мечтающих работать в инженерной, научно-технической и естественнонаучной отрасли, и их педагогов. Последних в этом году выбрали на конкурсе лучших профессиональных практик.

Пензенскую область на форуме будет представлять учитель истории и обществознания школы № 221 Заречного Лариса Кондрашова. Педагог будет сопровождать трех своих учеников.

Участников мероприятия будет намного больше, чем способны вместить площадки в Ярославле, поэтому оно будет проходить в онлайн-формате.

26 ноября состоится Большой открытый урок, посвященный теме «Школа завтрашнего дня». Мероприятие входит в федеральную программу «Успех каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

«Подробная информация о подключении к онлайн-урокам представлена на портале «ПроеКТОриЯ», уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4921/

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