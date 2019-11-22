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В новой детской поликлинике в Нижнем Ломове подключают оборудование

22 ноября в 12:14 128 просмотров
детской поликлинике Нижнего Ломова.

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Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев обозначил сроки подключения аппаратуры в детской поликлинике Нижнего Ломова.

В настоящий момент строительство находится на финальной стадии: пуско-наладочные работы инженерных систем завершены, в кабинеты завозится необходимая мебель и аппаратура.

До начала зимы в здании должны подключить все необходимое оборудование, чтобы перейти к уборке помещений.

«Планируемый срок сдачи объекта — первые числа декабря», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Напомним, обращение с просьбой построить новое здание поликлиники для юных жителей Нижнего Ломова поступило в адрес губернатора Ивана Белозерцева во время проведения «прямой линии» в 2017 году.

Фотография: скриншот - http://minstroy.pnzreg.ru/news/1464/

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