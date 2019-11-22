В новой детской поликлинике в Нижнем Ломове подключают оборудование

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев обозначил сроки подключения аппаратуры в детской поликлинике Нижнего Ломова .

В настоящий момент строительство находится на финальной стадии: пуско-наладочные работы инженерных систем завершены, в кабинеты завозится необходимая мебель и аппаратура.

До начала зимы в здании должны подключить все необходимое оборудование, чтобы перейти к уборке помещений.

«Планируемый срок сдачи объекта — первые числа декабря», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Напомним, обращение с просьбой построить новое здание поликлиники для юных жителей Нижнего Ломова поступило в адрес губернатора Ивана Белозерцева во время проведения «прямой линии» в 2017 году.