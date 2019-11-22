Продавец текстиля из Засечного обманула 13 покупателей с кредитами

Жительницу села Засечного Пензенской области осудили за обман 13 покупателей, которые оформили кредит в ее магазине.

Жительница села Засечного занимала руководящую должность в магазине розничной торговли текстилем. Некоторые покупатели приобретали продукцию в кредит.

С января по октябрь 2018 года женщина созвонилась с 13 клиентами и сообщила, что задолженность можно погасить досрочно, причем со скидкой. Обманщица предлагала передать деньги ей, чтобы она перечислила их в банк. Так в ее распоряжении оказалось 359 107 рублей.

Преступление было раскрыто, злоумышленнице предъявили обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Ныне безработную сельчанку приговорили к пяти годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. На принятие решения повлиял тот факт, что у женщины есть двое несовершеннолетних детей.

«Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.