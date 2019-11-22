Россиянам рассказали, как правильно принимать антибиотики

Как сообщается на сайте федерального ведомства, зачастую из-за неоправданного назначения антибиотиков и неправильного их использования формируется устойчивость микробов. Довольно часто препараты выписывают, чтобы перестраховаться. Кроме того, пациент может купить такое лекарство в аптеке и без рецепта.

Специалисты же настаивают на том, что антибиотики следует принимать только с одобрения врача, не нужно требовать их назначить и, тем более, покупать по собственной инициативе, давать другим.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за снижения эффективности антибиотиков становится труднее лечить все больше инфекционных заболеваний, в том числе — пневмонию и туберкулез.

Напомним, ранее информагентство подготовило большой материал о будущем фармации с сотрудниками областного медицинского колледжа, в котором специалисты рассказали, почему антибиотики со временем перестают нам помогать.