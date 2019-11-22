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В Шемышейке появилась площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

22 ноября в 12:52 108 просмотров
«Готов к труду и обороне» открылась в поселке городского типа Шемышейка Пензенской области.

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Спортивная площадка для подготовки к даче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» открылась в поселке городского типа Шемышейка Пензенской области.

Спортивно-технологическое оборудование приобретено на средства федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который был инициирован президентом России. Площадка располагается на территории местной школы. Напомним, что до конца 2019 года аналогичные комплексы должны появиться в 11 муниципальных образованиях: Заречном и Кузнецке, а также в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском и Пензенском районах.

На торжественной церемонии открытия площадки побывал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. Он вручил золотые знаки отличия ГТО жителям района, которые успешно справились с нормативами комплекса. Глава ведомства рассказал, как еще району помогут с развитием спорта и привитием здорового образа жизни.

«По решению губернатора, по областному проекту в самое ближайшее время ваша спортивная школа получит оборудование на 160 тысяч рублей. Жители Шемышейского района получат комплекты палок для скандинавской ходьбы и фитнес браслеты», — сообщил Григорий Кабельский.

Он пояснил, что дополнительное оборудование для занятий скандинавской ходьбой поступит в разные районы области. С соответствующей инициативой ранее выступил Иван Белозерцев.

«Все это делается для того, чтобы в самое ближайшее время количество систематически занимающихся спортом людей стало больше. Цель — к 2024 году больше половины людей региона должна заниматься физкультурой и спортом», — пояснил министр физической культуры и спорта Пензенской области.

Фотография: скриншот - http://sport.pnzreg.ru/news/5764/

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