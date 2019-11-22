Заведующая больницей в Сосновоборске воспользовалась служебным положением

Установлено, что заведующая поликлиникой поручила подчиненной заменить образец крови, которую взяли у ее супруга для освидетельствования на состояние опьянения. В результате анализ показал, что мужчина был трезв, и сотрудник ГИБДД вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

«В ходе предварительного расследования сотрудниками проведено значительное число следственных действий, в том числе — ДНК-экспертиза и фоноскопическая судебная экспертиза», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Заведующая не признала свою вину, но собранные доказательства подтвердили, что женщина злоупотребила своими полномочиями.

Суд назначил жительнице Сосновоборского района наказание — штраф в 90 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.