Пензенцы завоевали еще две медали на конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Еще двое представителей Пензенской области стали обладателями золотых медалей финала конкурса профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Студент Пензенского агропромышленного колледжа Кирилл Танин признан лучшим в компетенции «Сварочные технологии». Специалист базового медицинского колледжа Юлия Володина отличилась в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ». Напомним, ранее представительница того же учебного заведения Регина Болмат стала лучшей среди студентов в этой компетенции.

Чемпионат, который проходит в Москве, завершается 22 ноября. В столицу приехали 824 участника из 83 субъектов страны. Конкурсанты разделены на категории «школьники», «студенты» и «специалисты». Лучших выбирают в 30 профессиях, уточнили в пресс-центре правительства региона.

Пензенцы претендуют на победу в 12 компетенциях: «Дизайн персонажей/Анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник» (в отдельную категорию вынесена презентационная компетенция), «Кондитерское дело», «Кулинарное дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и лабораторный анализ», «Обработка текста», «Сварочные технологии», «Сборка-разборка электронного оборудования» и «Фотограф-репортер».