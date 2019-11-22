Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
В российских аптеках внедряют продажу лекарств в кредит
В России рассмотрят законопроект о выплате маткапитала за четвертого ребенка
Оказалось, что суп может спасти человека от страшной болезни
В российский бюджет поступило 18,9 трлн руб по налогам
Володин: Ключевые поправки в бюджет направлены на экономическое развитие регионов
В России могут расширить использование материнского капитала
Российские банки намерены снижать ставки по кредитам по биометрии
Кабмин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Владимир Путин назвал чушью новые правила медкомиссии для автолюбителей
В России подвели итоги налоговой службы за 10 месяцев

Государство начнет собирать информацию о просмотрах фильмов в Сети

22 ноября в 17:09 152 просмотра
, подготовленных Минкультом.

" data-title="Государство начнет собирать информацию о просмотрах фильмов в Сети — Пенза-пресс, рунет за день">

В России начнут собирать информацию о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщается в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом.

Как сообщает телеканал «360», информацию видеосервисы будут добровольно передавать в систему учета ЕАИС. Сейчас в ней аккумулируются сведения о зрителях традиционных кинотеатров.

Предложение направлено в правительство РФ, отмечает «360» со ссылкой на «Ведомости», представителей министерства и правительства.

Ранее у государства и продюсеров имелись данные о рейтингах сериалов и фильмов, которые россияне смотрели в телеэфире. За передачу и обработку этих сведений ответственна исследовательская компания Mediascope. Кроме того, государство получает сведения об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах от системы ЕАИС. Она полноценно работает три года, ее оператор — государственный Фонд кино.

Министр культуры России Владимир Мединский пояснил, что так государство сможет отслеживать эффективность бюджетного финансирования отдельных российских фильмов. Нововведение распространится на все онлайн-кинотеатры, в том числе — зарубежные.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...