Государство начнет собирать информацию о просмотрах фильмов в Сети

В России начнут собирать информацию о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщается в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом.

Как сообщает телеканал «360», информацию видеосервисы будут добровольно передавать в систему учета ЕАИС. Сейчас в ней аккумулируются сведения о зрителях традиционных кинотеатров.

Предложение направлено в правительство РФ, отмечает «360» со ссылкой на «Ведомости», представителей министерства и правительства.

Ранее у государства и продюсеров имелись данные о рейтингах сериалов и фильмов, которые россияне смотрели в телеэфире. За передачу и обработку этих сведений ответственна исследовательская компания Mediascope. Кроме того, государство получает сведения об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах от системы ЕАИС. Она полноценно работает три года, ее оператор — государственный Фонд кино.

Министр культуры России Владимир Мединский пояснил, что так государство сможет отслеживать эффективность бюджетного финансирования отдельных российских фильмов. Нововведение распространится на все онлайн-кинотеатры, в том числе — зарубежные.