Пензенцев просят не паниковать из-за скопления спецтехники в Арбеково

В пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области предупредили о подготовке к пожарно-тактическим учениям.

Мероприятие пройдет 23 ноября в первой половине дня возле дома № 39в по проспекту Строителей. У здания соберется большое количество спецтехники, в том числе — пожарные машины.

«Просьба не волноваться, не паниковать, все — под контролем», — сообщили сотрудники ведомства.

Напомним, 21 ноября пензенцы писали в соцсетях о том, что на остановке «ТТС» работают кинологи, полицейские, сотрудники ГИБДД и росгвардейцы. Как пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в Пензе проходят городские учения правоохранительных органов.