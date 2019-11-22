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Пензенцев просят не паниковать из-за скопления спецтехники в Арбеково

22 ноября в 13:18 34 просмотра

В пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области предупредили о подготовке к пожарно-тактическим учениям.

Мероприятие пройдет 23 ноября в первой половине дня возле дома № 39в по проспекту Строителей. У здания соберется большое количество спецтехники, в том числе — пожарные машины.

«Просьба не волноваться, не паниковать, все — под контролем», — сообщили сотрудники ведомства.

Напомним, 21 ноября пензенцы писали в соцсетях о том, что на остановке «ТТС» работают кинологи, полицейские, сотрудники ГИБДД и росгвардейцы. Как пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в Пензе проходят городские учения правоохранительных органов.


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