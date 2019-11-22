В селе Воскресеновка из дома на «скорой» доставили 27-летнего местного жителя. У мужчины было проникающее ножевое ранение, медики заподозрили в этом криминал и обратились в полицию, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего выяснилось, что сельчанин поссорился с 30-летним родственником. Во время конфликта мужчина пырнул его ножом. Злоумышленника доставили в отделение, оказалось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Причины конфликта пока неизвестны. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские Пензенской области обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех преступлениях, очевидцами которых они стали. Для этого нужно позвонить по телефонам 02 или 102.

«Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваша активная гражданская позиция поможет оперативно задержать нарушителей закона либо предотвратить преступление», — сказали в пресс-службе.