Оказалось, что суп может спасти человека от страшной болезни

В частности, эти жидкости могут прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию у людей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые провели анализ 56 образцов бульонов домашнего приготовления. Супы, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение, используют для борьбы с простудой. Оказалось, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов приостановило развитие Plasmodium falciparum на 50%, еще четырех — на более чем 50%.

Таким образом, специалисты намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы установить точный ингридиент, обладающий сильнейшими противомалярийными свойствами.