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Оказалось, что суп может спасти человека от страшной болезни

22 ноября в 13:56 136 просмотров
, что некоторые мясные и овощные бульоны способны излечить людей о малярии.

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Английские ученые выяснили, что некоторые мясные и овощные бульоны способны излечить людей о малярии.

В частности, эти жидкости могут прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию у людей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые провели анализ 56 образцов бульонов домашнего приготовления. Супы, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение, используют для борьбы с простудой. Оказалось, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов приостановило развитие Plasmodium falciparum на 50%, еще четырех — на более чем 50%.

Таким образом, специалисты намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы установить точный ингридиент, обладающий сильнейшими противомалярийными свойствами.


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