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Представитель «Дамате» рассказала об опыте развития персонала на форуме «Территория продаж»

22 ноября в 14:02 166 просмотров
«Территория продаж» в Пензе. Она поделилась опытом компании в сфере развития коммерческого персонала.

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Заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова приняла участие в цифровом форуме «Территория продаж» в Пензе. Она поделилась опытом компании в сфере развития коммерческого персонала.

Участниками форума стали более 400 человек, среди которых — успешные владельцы компаний, сотрудники отделов продаж, HR. Мероприятие организовали компания «1С-Битрикс» и интегратор Smart Бизнес, оно состоялось в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

На бесплатном цифровом форуме «Территория продаж» создаются все условия для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнеров. Участники встречаются с экспертами ретейла, IT и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам, обсуждают современные тенденции и обмениваются деловыми контактами.

Об опыте группы компаний «Дамате» в сфере повышения квалификации и развития коммерческого персонала рассказала заместитель гендиректора Полина Коннова. Она раскрыла тему «Как мотивировать отдел продаж: тренды по повышению эффективности», а также привела примеры эффективного применения инструментов развития. В частности, речь шла об управлении знаниями online, обучении персонала по продукции, оценке компетенций и бизнес-баттлах. Также на форуме выступили сотрудники 1С-Битрикс, Mail.ru, МойСклад, МТС, ГК «Моторные Технологии», Smart Бизнес.

«Современное производство диктует освоение новых технологий, а значит, и повышение уровня квалификации персонала. Уделяя пристальное внимание развитию сотрудников, мы обеспечиваем рост и развитие самой компании. А передавая опыт малому и среднему бизнесу, мы вносим вклад в развитие рынка, экономики и инвестиции региона», — отметила в своем выступлении Полина Коннова.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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