Пензенская область присоединилась к проекту по бесплатной выдаче лекарств

Пензенская область будет участвовать в пилотном федеральном проекте по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан на 2020−2022 годы. К нему присоединились еще 20 регионов страны.

Проект предназначен для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Их хотят обеспечивать лекарствами в амбулаторных условиях. На данные цели Пензенский регион будет получать ежегодно почти 160 млн рублей.

«Участие Пензенской области в реализации «пилота» позволит, во-первых, увеличить когорту больных, кто будет обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно, а также сделать еще один существенный шаг вперед на пути стабилизации уровня смертности населения от сердечно-сосудистой патологии», — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Уже сейчас в области реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящий в мероприятия нацпроекта «Здравоохранения», который был инициирован президентом России.

С августа 2014 года централизованная выдача медикаментов, закупленных на деньги из областного бюджета, осуществляется людям после операции на сердце, инфаркта миокарда и ишемического инсульта на фоне мерцательной аритмии.